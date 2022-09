Motorrad: Aegerter wechselt in «Königsklasse»

Dominique Aegerter steigt nach zwei erfolgreichen Jahren in der Supersport-WM auf nächste Saison hin in die Superbike-WM auf. Am Donnerstag, einen Tag vor seinem 32. Geburstag, wurde der Aufstieg des Oberaargauers im Yamaha-Team bekannt. Aegerter gewann 2021 seine Premierensaison in der Supersport-WM, auch diese Saison führt er das Klassement der Rennserie an und hat sich damit den Wechsel in die «Königsklasse» verdient. Auch den MotoE-Weltcup hatte er diese Saison bereits für sich entschieden. «Es ist eine grossartige Gelegenheit für mich und eine fantastische Belohnung», wird der Schweizer in der Medienmitteilung zitiert.