Legende: Wechsel nach vier Jahren Alex Marquez. Imago/Italy Photo Press

MotoGP: KTM stellt sich neu auf

Das Transfer-Karussell in der MotoGP dreht sich weiter: KTM hat für die kommende Saison den Spanier Alex Marquez und den Italiener Fabio Di Giannantonio verpflichtet. Beide erhielten gemäss Teamangaben einen Mehrjahres-Vertrag, Details wurden nicht genannt. Marquez, der jüngere Bruder von Rekordweltmeister Marc Marquez, fuhr in den letzten vier Jahren für das Ducati-Kundenteam Gresini. Bei KTM wird der 30-Jährige erstmals seit 2020 (bei Honda) wieder für ein Werksteam fahren. Der 27-jährige Di Giannantonio verlässt die Equipe VR46, die ebenfalls auf einer Ducati unterwegs ist. Das KTM-Duo in der laufenden Saison bilden Pedro Acosta (2027 zu Ducati) und Brad Binder.

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