Legende: Künftig mit Mercedes-Motor ausgestattet Die Boliden des Formel-1-Teams Alpine. imago images/ZumaPress Wire

Formel 1: Alpine und Mercedes spannen zusammen

Das Formel-1-Team Alpine fährt ab 2026 wie erwartet mit Mercedes-Motoren. Das Abkommen gilt bis mindestens 2030. Dies teilten die Franzosen am Dienstag mit. Damit beliefert der deutsche Autobauer den zum Renault-Konzern gehörenden Rennstall während der gesamten Dauer der neuen Reglement-Ära. In zwei Jahren tritt eine tiefgreifende Reform unter anderem mit der Einführung von 100 Prozent nachhaltigem Treibstoff in Kraft. Vor einem Monat gab Renault bekannt, die Herstellung von F1-Motoren aus Kostengründen einzustellen und damit eine fast 50-jährige Geschichte zu beenden.

03:47 Video Archiv: Alpine-Duo jubelt bei Verstappen-Sieg Aus Sport-Clip vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 47 Sekunden.