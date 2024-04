Per E-Mail teilen

Legende: Bleibt Aston Martin bis 2026 erhalten Fernando Alonso. Imago Images/Panoramic

Formel 1: Alonso bleibt bei Aston Martin

Eine der grössten Personalfragen fürs kommende Jahr in der Formel 1 ist geklärt: Fernando Alonso wird weder zu Mercedes noch zu Red Bull wechseln. Der 42-Jährige hat seinen Vertrag beim britischen Rennstall Aston Martin am Dienstag bis 2026 verlängert. Für das Team des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll fährt der Spanier seit Anfang 2023. Sein erstes Rennen in der Formel 1 bestritt Alonso bereits 2001, seine grössten Erfolge feierte er mit den WM-Titeln 2005 und 2006.