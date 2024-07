Auch 2025 wird in der Formel 1 sechs Mal gesprintet

Legende: Das verkürzte Format wird beibehalten Die Formel 1 baut weiter auf die Sprintrennen. imago images/Sipa USA

Formel 1: Sprints auch 2025 im Programm

Die Formel-1-Piloten dürfen auch im kommenden Jahr in den Sprintrennen um zusätzliche Punkte kämpfen. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, sollen 2025 erneut insgesamt sechs Sprints gefahren werden, wobei Belgien anstelle von Österreich in den Kalender aufgenommen wird. «Der Sprint ist ein grosser Erfolg für die Formel 1 und bringt allen Fans mehr Action und Rennen auf der Strecke», sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Seit 2021 werden die verkürzten Events veranstaltet.

03:20 Video Archiv: Hamilton feiert Rekordsieg in Silverstone Aus Sport-Clip vom 07.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.