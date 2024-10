Legende: Andrea Iannone Er kann sich in der Motorrad-WM mit 35 Jahren nochmals beweisen. imago images/IPA/Sport/ABACA

Iannone nach abgesessener Dopingsperre vor Comeback

In Malaysia bekam die Motorrad-Karriere von Andrea Iannone einen Knick. An gleicher Stätte auf dem Kurs in Sepang gibt der Italiener am Wochenende nun sein MotoGP-Comeback. Der 35-Jährige geht am Sonntag (ab 7:50 Uhr live auf SRF zwei) beim WM-Lauf für das Team von Valentino Rossi an den Start. Iannone hatte wegen Dopings eine 4-jährige Sperre erhalten, nachdem bei einer Kontrolle beim GP in Malaysia 2019 in einer Urinprobe ein anaboles Steroid nachgewiesen worden war. In der zuletzt abgelaufenen Saison war der langjährige MotoGP-Pilot in der Superbike-WM mit einer Ducati unterwegs. Der Rückkehrer ersetzt in Malaysia seinen Landsmann Fabio Di Giannantonio, der wegen einer Schulteroperation für den Rest des Jahres ausfällt. Iannone hat ein MotoGP-Rennen gewonnen, 2016 triumphierte er in Österreich.