Bagnaia gewinnt den Sprint in Indonesien

MotoGP: 5. Sprint-Sieg der Saison für Bagnaia

Weltmeister Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Indonesien für sich entschieden und den Rückstand auf Leader Jorge Martin in der WM-Wertung auf 12 Punkte verkürzt. Der Italiener erwischte einen guten Start und setzte den von der Pole Position gestarteten Spanier sogleich unter Druck. Mit Erfolg: Martin rutschte noch auf der Startrunde weg und fiel aus den Punkterängen. Bagnaia erbte die Spitzenposition und brachte die Führung in der Folge knapp vor Landsmann Enea Bastianini ins Ziel. Das Sprint-Podest komplettierte Marc Marquez (ESP).