Legende: Hat den Kampf um den WM-Titel noch nicht aufgegeben Francesco Bagnaia (l.). Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT

MotoGP: Bagnaia gewinnt vor WM-Leader Martin

Francesco Bagnaia hat in Thailand seinen 8. Saisonsieg eingefahren. Im Kampf um den WM-Titel machte er damit 5 Punkte auf WM-Leader Jorge Martin gut. Der Spanier sicherte sich auf der nassen Strecke in Buriram hinter dem Italiener Platz 2. Martin profitierte dabei auch von einem Sturz von Marc Marquez. Der Spanier kam an zweiter Position liegend zu Fall und musste sich am Ende mit Rang 12 begnügen. Martin liegt bei noch zwei ausstehenden Rennen 17 Punkte vor Bagnaia.

00:51 Video Marquez muss den Traum vom Sieg begraben Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Moto3: Alonso mit nächstem Sieg

Der junge Schweizer Noah Dettwiler muss weiter auf seine nächsten Moto3-Punkte warten. Im thailändischen Buriram beendete Dettwiler das wegen den Bedingungen verkürzte Rennen, das er vom 26. und letzten Startplatz angegangen war, auf dem 23. Rang. Dabei profitierte er auch von drei Ausfällen. Der Sieg ging einmal mehr an den Weltmeister David Alonso. Der Kolumbianer stellte mit seinem 12. Erfolg in einer Saison einen neuen Rekord auf.