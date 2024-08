MotoGP: Bastianini gewinnt den Silverstone-Sprint

Enea Bastianini hat den Sprint in Silverstone für sich entschieden. Der Italiener setzte sich im 10. WM-Lauf vor Jorge Martin und Pole-Setter Aleix Espargaro durch. Weltmeister und WM-Leader Francesco Bagnaia stürzte an 4. Stelle liegend genauso wie Marc Marquez. In der WM-Wertung machte Martin 9 Punkte auf Bagnaia gut und liegt nur noch einen Zähler zurück. Am Sonntag findet der reguläre GP statt.

