Legende: Steht vor seinem zweiten Einsatz in der Formel 1 Oliver Bearman. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Formel 1: Haas setzt in Baku auf Bearman

Das britische Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt in dieser Saison schon zu seinem zweiten Einsatz in der Formel 1. Der 19-Jährige wird beim Haas-Team im kommenden Rennen in Baku (15. September) den gesperrten Kevin Magnussen ersetzen. Der Finne hatte am Sonntag beim GP von Italien nach einer Kollision seinen zwölften Strafpunkt innerhalb von zwölf Monaten kassiert, darauf folgte automatisch der Ausschluss für ein Rennen. Formel-2-Pilot Bearman ist Ersatzfahrer bei Haas und wird dort im kommenden Jahr zum Stammpiloten aufsteigen. Schon im März hatte er bei Ferrari sein Debüt in der Formel 1 gegeben, als er in Saudi-Arabien für den erkrankten Carlos Sainz einsprang und auf Anhieb in die Punkteränge fuhr.