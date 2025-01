Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bei Fahrern und Fans beliebt Der GP von Belgien in Spa-Francorchamps. imago images/NurPhoto

Formel 1: Strecke in Spa weiter Teil des Programms

Die Fans der Formel 1 werden auch künftig auf der beliebten Rennstrecke Spa-Francorchamps den Grossen Preis von Belgien verfolgen können. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, wird das Rennen in den Ardennen auch in den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2031 Schauplatz der Formel 1 sein. Die Vertragsverlängerung gilt allerdings nicht für die Jahre 2028 und 2030. In den vergangenen Jahren ist die Strecke erheblich modernisiert worden. Unter anderem wurden zwei neue Tribünen errichtet.