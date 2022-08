Legende: Dritter in Spa Ralph Boschung (rechts). imago images/Panoramic

Formel 1: Boschung mit Ausrufezeichen in Spa

Ralph Boschung hat beim Formel-2-Sprintrennen in Spa-Francorchamps (BEL) den 3. Platz belegt. Der Westschweizer wurde nur vom Neuseeländer Liam Lawson und dem Australier Jack Doohan geschlagen. Für Boschung ist es der zweite Podestplatz in dieser Saison, nachdem er bereits in Imola Dritter geworden war. Der 24-Jährige, der seit 2017 in der Formel 2 unterwegs ist und für Campos Racing fährt, belegt in der WM-Wertung mit 40 Punkten Platz 14.