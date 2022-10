Legende: Fährt weiterhin in der Formel E Sébastien Buemi. IMAGO/ Andreas Beil

Formel E: Buemi neu bei Envision Racing

Sébastien Buemi (33) hat einen neuen Rennstall gefunden, um weiterhin in der Formel E zu fahren. Der Waadtländer unterzeichnete einen mehrjährigen Vertrag mit dem in England ansässigen Team Envision Racing. «Es ist eine interessante Zeit, um in der Formel E zu sein», sagte der Schweizer Rennfahrer und verwies auf die Einführung der neuen Gen3-Boliden in der nächsten Saison. Buemi, der in der zweiten Saison Champion wurde und dreimal Zweiter der Meisterschaft war, hat in 98 Rennen der Formel E 13 Siege, 29 Podiumsplätze und 14 Pole Positions errungen.