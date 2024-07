Buemi in London auf Formel-E-Podest

Legende: Liess die Korken knallen Sébastien Buemi feiert seinen Podestplatz in London. imago images/PanoramiC

Formel E: Zweiter Podestplatz für Buemi

Der Schweizer Sébastien Buemi ist beim ersten von zwei Formel-E-Rennen in London aufs Podest gefahren. Der Romand beendete das Rennen hinter Pascal Wehrlein (GER) und Mitch Evans (AUS) auf Platz 3. Im zweitletzten Rennen der Saison schaffte es Buemi zum zweiten Mal unter die ersten drei. Beim Saisonstart Mitte Januar in Mexiko City hatte er sogar den 2. Platz realisiert. Hinter Buemi klassierten sich auch Edoardo Mortara (5.) und Nico Müller (6.) unter den ersten 6. Die Formel-E-WM wird erst am Sonntag im letzten Rennen entschieden - im Dreikampf zwischen Wehrlein (180 Punkte), Evans (177) und Nick Cassidy (173).