Langstrecken-WM: Trio mit Buemi gewinnt 6-Stunden-Rennen

Sébastien Buemi hat am Sonntag das 6-Stunden-Rennen von Fuji gewonnen. Zusammen mit seinen beiden Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa absolvierte der 33-jährige Waadtländer in Japan insgesamt 232 Runden und kam vor dem zweiten Toyota-Trio um Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez ins Ziel. Die drittplatzierten André Negrao, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière büssten bereits 2 Runden auf das Siegertrio ein. Gar 8 Runden zurück lag der zweite Schweizer: Louis Délétraz, der das Rennen zusammen mit Robert Kubica und Lorenzo Colombo absolvierte, kam als Zehnter ins Ziel.

Legende: Der Mount Fuji im Hinter- und Buemis Bolide im Vordergrund Beim 6-Stunden-Rennen schwang der Schweizer Pilot mit seinen Teamkollegen obenaus. Imago/PanoramiC

Supersport-WM: Aegerter verschafft sich Luft

Dominique Aegerter gewann das zweite Rennen der Supersport-WM in Magny-Cours und baute seine Führung im Gesamtklassement aus. Nach Platz 3 am Samstag konnte sich Aegerter am Sonntag wieder etwas Luft verschaffen. Während der 31-Jährige siegte, musste sich sein Hauptkonkurrent Lorenzo Baldassarri (ITA) mit dem 5. Rang zufrieden geben. Dadurch wächst das Polster Aegerters an der Spitze nach 7 von 12 Stationen wieder auf 19 Zähler an.