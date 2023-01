Legende: Im neuen Team gut begonnen Sébastien Buemi. imago images/Panoramic

Formel E: Buemi bester Schweizer bei Formel-E-Auftakt

Die 9. Formel-E-Saison hat für Sébastien Buemi vielversprechend begonnen. Der Waadtländer war in Mexiko City zwischenzeitlich in Tuchfühlung mit dem Podest, musste sich letztlich aber mit Platz 6 begnügen. Mehr als acht WM-Punkte in einem Rennen hatte Buemi, der neu für das in England ansässige Team Envision Racing fährt, im letzten Jahr nur zwei Mal gewonnen. Im Gegensatz zum früheren Champion (2016) und Rekordrennsieger schaute für die beiden anderen Schweizer im ersten Rennen mit den Autos der dritten Generation nichts Zählbares heraus. Nico Müller wurde bei seiner Rückkehr in die Formel E 14., der letztjährige WM-Dritte Edoardo Mortara schied nach einem Dreher aus. Als erster Saisonsieger liess sich der Brite Jake Dennis feiern.