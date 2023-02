Legende: Musste sich nach vorne kämpfen Sébastien Buemi. Imago Images/Panoramic

Moto E: Buemi auf Rang 5

Sébastien Buemi belegte beim Formel-E-Rennen in Kapstadt (RSA) Platz 5. Der Waadtländer im Wagen des Envision-Racing-Teams zeigte eine starke Aufholjagd. Buemi wurde, von Startplatz 7 losgefahren, in der 1. Runde von Pascal Wehrlein am Heck gerammt, fiel zwischenzeitlich auf den 15. Zwischenrang zurück und kämpfte sich danach wieder nach vorne. Die anderen Schweizer bekundeten ebenfalls Pech: Der Genfer Edoardo Mortara (Maserati) schied bereits in der 1. Runde aus, der Berner Nico Müller (ABT) nahm ausgerechnet am 31. Geburtstag nicht am Rennen teil. Sein Team verzichtete aufgrund von Zweifeln an der Sicherheit der Hinterradaufhängung auf einen Start. Der Sieg ging an den Portugiesen Antonio Félix da Costa.