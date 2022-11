Langstrecken-WM: Buemis Toyota-Team jubelt in Bahrain

Sébastien Buemi ist zum dritten Mal nach 2014 und 2019 Langstrecken-Weltmeister. Dem Romand und seinen Toyota-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa genügte beim Saisonfinale in Bahrain ein 2. Platz, um als Gesamtsieger festzustehen. Den Sieg im 8-Stunden-Rennen in Sakhir holten sich Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez im anderen Toyota.

Rallye: Neuville gewinnt in Japan

Thierry Neuville (Hyundai) hat am Sonntag die Rallye Japan, die 13. und letzte Runde der diesjährigen WM, gewonnen. Der Belgier verwies seinen estnischen Teamkollegen Ott Tänak und den drittplatzierten Japaner Takamoto Katsuta auf die Plätze. Für Neuville war es war der 17. Sieg in der WM. Zum Saisonende steht der Belgier zudem zum 7. Mal in seiner Karriere auf dem Podium des Gesamtklassements, diesmal hinter dem 22-jährigen Finnen Kalle Rovanperä, der schon seit Oktober als Weltmeister feststeht, und dem Esten Tänak, dem Weltmeister von 2019, für den es die letzte Rallye bei Hyundai war.