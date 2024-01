Legende: Überzeugt beim Saisonauftakt der Formel E Sébastien Buemi. Photo by Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

Formel E: Buemi in Mexiko nur von Wehrlein geschlagen

Sébastien Buemi hat die neue Formel-E-Saison erfolgreich in Angriff genommen. Der Genfer im Team von Envision Racing wurde beim Aufgalopp in Mexiko Zweiter – es war sein 31. Podestplatz in der Formel E. Der Sieg ging an Pole-Setter und Porsche-Pilot Pascal Wehrlein (GER), das Podest komplettierte Nick Cassidy (NZL) von Jaguar TCS Racing. Die beiden weiteren Schweizer konnten nicht um die Podestplätze mitfahren. Edoardo Mortara (Mahindra Racing) positionierte sich an 13. Stelle, Nico Müller (ABT Cupra) kam nicht über den 17. Rang hinaus. Am 26./27. Januar macht der Formel-E-Zirkus im saudi-arabischen Diriyah Halt.