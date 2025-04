Dettwiler peilt Comeback in Katar an

Legende: Verpasste die ersten drei Rennen der Saison Noah Dettwiler. imago images/NurPhoto

Moto 3: Dettwiler erhält grünes Licht

Noah Dettwiler steht vor der Rückkehr ins Renngeschehen. Der 19-jährige Schweizer erhielt am Mittwoch von seinem behandelnden Arzt grünes Licht für sein Comeback. Dettwiler hatte sich in der Saisonvorbereitung bei einem Sturz Frakturen am Handgelenk und im Ellbogenbereich zugezogen und musste sich zwei Operationen unterziehen. Die ersten drei Rennen in der Moto3-Kategorie hatte er deshalb verpasst. Nun plant er, kommende Woche in Katar am Start zu sein.

Resultate