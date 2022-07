Legende: Zieht einen Schlussstrich in der «Königsklasse» Andrea Dovizioso. Keystone/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Motorrad: Dovizioso wendet sich von der MotoGP ab

Andrea Dovizioso wird in der kommenden Saison nicht mehr in der MotoGP starten. Der 36-jährige Italiener gab gegenüber der Website der Königsklasse seine aktuell fehlende Wettbewerbsfähigkeit und das dadurch verminderte Vergnügen am Rennfahren als Grund für den Rücktritt an. In der laufenden Saison fuhr Dovizioso kein einziges Mal in die Top 10. Der Italiener wurde mit Ducati dreimal WM-Zweiter in der MotoGP.

00:45 Video Archiv: Dovozioso verpasst Punkte in Assen als 16. knapp Aus Sport-Clip vom 26.06.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Motorrad: Suzuki zieht sich Ende Jahr aus WM zurück

Suzuki zieht sich per Ende Saison aus der Motorrad-WM zurück. Erst im November hatten der Konzern und die Vermarktungsgesellschaft Dorna einen neuen Vertrag für die MotoGP bis 2026 unterschrieben. 2020 stellte Suzuki mit dem Spanier Joan Mir den Weltmeister in der Königsklasse. Mir sowie sein Teamkollege und Landsmann Alex Rins müssen sich nun auf Jobsuche begeben. Auch in der Langstrecken-WM wird Suzuki nicht mehr starten.