MotoE: Krummenacher wieder auf dem Podest

Randy Krummenacher hat in seiner Premierensaison in der MotoE-WM im 7. Rennen zum 3. Mal den Sprung aufs Podest geschafft. Der 33-jährige Zürcher belegte beim GP der Niederlande in Assen im ersten von zwei Rennen hinter dem Italiener Matteo Ferrari und dem Spanier Jordi Torres den 3. Platz. In der Gesamtwertung der Rennserie für Motorräder mit Elektromotor nimmt Krummenacher weiter den 4. Rang ein. Der Rückstand auf Leader Torres beträgt 33 Punkte.

MotoGP: Bezzecchi gewinnt Sprint in Assen

Marco Bezzecchi hat das Sprintrennen der MotoGP im niederländischen Assen gewonnen. Der Ducati-Pilot verwies seinen Markenkollegen und Landsmann Francesco Bagnaia auf Platz zwei, der Weltmeister und Gesamtführende holte damit weitere wichtige Punkte. Der Südafrikaner Brad Binder (KTM) erreicht als Dritter das Ziel, nach einer Zeitstrafe fiel er aber hinter Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) zurück.