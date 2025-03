Legende: An Krebs verstorben Eddie Jordan. IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Formel 1: Eddie Jordan gestorben

Trauer um Eddie Jordan: Der einstige Förderer von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist am Donnerstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Das gab seine Familie «in tiefer Trauer» bekannt. Jordan, der an aggressivem Prostatakrebs litt, sei «in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben». Jordan war in der 90er-Jahren eine der grossen und schillernden Persönlichkeiten in der Formel 1. 1991 verhalf er Schumacher in seinem nach ihm benannten Team zum Debüt in der Königsklasse. Mit seinem Team gewann Jordan in 15 Jahren insgesamt 4 Grand Prix, 1999 kämpfte er kurzzeitig um den Titel in der Fahrer-WM. Danach blieb der Erfolg aus, 2005 musste er seinen Rennstall verkaufen. Zuletzt machte sich Jordan mit seiner freimütigen und schelmischen Art einen Namen als Formel-1-Experte.