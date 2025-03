Legende: Muss sich nach seiner Verletzung weiter gedulden Moto3-Fahrer Noah Dettwiler. Freshfocus/Reinhold Trescher

Moto 3: Dettwiler muss weiter pausieren

Der Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler verpasst nach dem Saisonauftakt in Thailand auch das Rennen Mitte März in Argentinien. In der Vorbereitung auf die neue Saison zog sich der 19-jährige Solothurner bei einem Sturz in Jerez einen Bruch im linken Handgelenk zu, der operiert werden musste. Untersuchungen nach dem Eingriff förderten eine weitere Verletzung am rechten Ellbogen zutage, die ebenfalls einen operativen Eingriff zur Folge hatte. Dettwiler hofft, beim Grand Prix von Amerika in Austin Ende März wieder am Start zu stehen.

