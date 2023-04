Legende: Gewann in Portugal Sébastien Buemi James Moy Photography / Getty Images

Automobil: Buemi jubelt in Portugal

Nach Rang 2 zum Langstrecken-WM-Saisonauftakt in den USA ist Sébastien Buemi beim 6-Stunden-Rennen in Portimão zuoberst auf das Podest gefahren. Der Waadtländer siegte auf dem Circuit in Portugal im Toyota zusammen mit seinen Weltmeister-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa. Der Mitte März in Sebring siegreiche Toyota mit dem Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez am Steuer musste sich nach einem frühen mechanischen Problem mit dem 9. Platz begnügen.