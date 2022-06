MotoGP: Quartararo mit klarem Sieg

In einem ereignisreichen Rennen beim GP von Katalonien bewegte sich der deutliche Tagessieger Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) beinahe auf einem Nebenschauplatz: Der Franzose nahm seinem Verfolger Jorge Martin (ESP/Ducati) über 6,5 Sekunden ab – ein Podestplatz, der bei «courant normal» eigentlich dem Lokalmatador Aleix Espargaro gehört hätte. Auf Platz 2 die Ziellinie nach 23 von 24 Runden überquerend, setzte dieser bereits zum Jubeln an und brauchte vorerst Zeit, sein Malheur zu realisieren. Am Ende wurde er Fünfter. Für reichlich Kapriolen gesorgt hatte bereits die Startphase des Rennens: Der Japaner Takaaki Nakagami brachte Alex Rins und Francesco Bagnaia unabsichtlich zu Fall und verhinderte damit deren Vorrücken in der WM-Wertung. Diese führt Quartararo (122 Punkte) neu vor Espargaro (114) an.

Schliessen 01:30 Video Nakagami bringt Rins und Bagnaia zu Fall Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 02:35 Video Was ist denn hier los? Espargaro gibt Podestplatz aus der Hand Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Moto2: Vietti verteidigt Gesamtführung souverän

Auch die Moto2-Klasse machte nahe Barcelona Halt. Sieger des Rennens wurde der in der Gesamtwertung führende Italiener Celestino Vietti, der seinen 3. Saisonsieg holte. Vietti führt das Klassement nach 9 Rennen mit 133 Punkten an.

Motocross: Seewer gewinnt in Ernée

Der Schweizer Motocross-Fahrer Jeremy Seewer hat in Frankreich seinen 3. Sieg in der MXGP-Kategorie errungen. In Ernée wurde der 27-Jährige in den beiden Läufen am Sonntag Erster und Zweiter. Dank diesen Resultaten kletterte Seewer in der Gesamtwertung auf den 3. Platz – er liegt nach 20 von 38 Saisonrennen allerdings bereits 99 Punkte hinter dem unangefochtenen WM-Leader Tim Gajser (SLO) zurück.