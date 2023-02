Legende: Im Alter von 80 gestorben Jean-Pierre Jabouille. IMAGO / Laci Perenyi

Formel 1: Ehemaliger GP-Sieger Jabouille tot

Der ehemalige französische Formel-1-Pilot Jean-Pierre Jabouille ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der «Grosse Blonde» aus Paris schaffte es in seiner Laufbahn nur dreimal in die Punkte, gewann dabei aber zweimal. Sein erster Sieg 1979 in Dijon war der erste in der Formel 1 für den Automobilhersteller Renault und der erste eines Fahrzeugs mit Turbomotor. Ein Jahr später triumphierte Jabouille auch beim GP von Österreich. Jabouille ist der dritte ehemalige Formel-1-Fahrer aus Frankreich, der in den letzten Wochen das Zeitliche segnete. Im Dezember waren Patrick Tambay 73-jährig und Philippe Streiff 67-jährig verstorben.