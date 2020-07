Legende: Im Kalender dabei In Sotschi wird auch dieses Jahr um den Sieg gekämpft. Keystone

Formel 1: Mugello und Sotschi fix

Die Formel 1 hat im Juni 8 Rennen für diese Saison bestätigt. Nun kommen mit Mugello und Sotschi 2 weitere Destinationen hinzu. Der GP in der Toskana findet am 13. September erstmals überhaupt statt, derjenige in Russland geht am 27. September über die Bühne.

Motorrad: Kein GP in Austin

Der für dieses Jahr geplante GP der USA in Austin ist abgesagt worden. Das Rennen in Texas war ursprünglich vom 5. April auf den 15. November verschoben worden, hatte zuletzt aber keinen festen Termin im überarbeiteten Rennkalender. Der Neustart der MotoGP-WM erfolgt am 19. Juli in Jerez.

Motorrad: Krummenacher löst Vertrag auf

Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher hat den Vertrag mit seinem Team MV Agusta per sofort gekündigt. Wie der Zürcher in einer Mitteilung schreibt, hätten schwerwiegende Versäumnisse des Unternehmens zu seinem Entscheid geführt. «Es ist keine angenehme Situation und ich sehe mich mit einer Entscheidung konfrontiert, die ich nie habe treffen wollen», liess sich der 30-Jährige zitieren. Er habe die Trennung vollzogen, um die moralische und professionelle Integrität zu wahren, aber auch wegen seiner Gesundheit.