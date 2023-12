Legende: Austragungsort eines weiteren F1-Sprints Der Shanghai International Circuit. imago images/HochZwei

Formel 1: Weiterhin sechs Sprintrennen

Nächste Saison werden in der Formel 1 erneut an sechs Sprintrennen zusätzliche WM-Punkte vergeben. Als neue Gastgeber für Sprintrennen rücken Schanghai und Miami in den Kalender. Sie ersetzen Baku und Spa-Francorchamps. Zudem werden wie 2023 Sprints in Österreich, Austin, Brasilien und Katar gefahren. Noch unklar ist das künftige Format der Sprint-Wochenenden. Über allfällige Änderungen entscheidet die Formel-1-Kommission Anfang 2024.

Formel 1: Löst Madrid Barcelona ab?

Die Formel 1 plant Medienberichten zufolge ab 2026 ein Stadtrennen in Madrid. Ein 10-Jahres-Vertrag soll unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Demnach soll der neue Kurs über das Messegelände von Madrid führen und rund fünf Kilometer lang sein. Madrid würde wohl Barcelona ablösen, wo der GP von Spanien seit 1991 auf dem Circuit de Catalunya ausgetragen wird.