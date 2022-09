Legende: Einer von bisher drei Austragungsorten von Sprintrennen Die Strecke in Imola. IMAGO / ZUMA Press

Formel 1: Nächste Saison sechs Sprintrennen

Die Anzahl der Formel-1-Sprintrennen wird ab der Saison 2023 von drei auf sechs erhöht. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Dienstagnachmittag mit. Die Austragungsorte sind noch nicht bekannt. Es ist die zweite grosse Änderung in der Königsklasse für das kommende Jahr, nachdem bereits letzte Woche der Rennkalender auf 24 Rennen aufgestockt worden war. In dieser Saison haben bereits zwei Sprintrennen in Imola und Spielberg stattgefunden, das letzte steht am 12. November in Sao Paulo beim Grossen Preis von Brasilien auf dem Programm.

Motorrad: Ab 2023 Rennen in Kasachstan

Die Motorrad-Königsklasse MotoGP expandiert weiter und fährt ab 2023 auch in Kasachstan. Wie Rechteinhaber Dorna Sports am Dienstag mitteilte, wurde ein Fünfjahresvertrag mit dem hochmodernen Sokol International Racetrack abgeschlossen. Der Kurs liegt ausserhalb der Millionenstadt Almaty. Das zentralasiatische Kasachstan wird das 30. Land sein, in dem ein Motorrad-GP ausgetragen wird.