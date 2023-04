Legende: Hier findet erstmals ein Sprintrennen-Qualifying statt Der Stadtkurs in Baku. imago images/Motorsport Images

Formel 1: Eigenes Qualifying für Sprintrennen

Die Formel 1 führt an Wochenenden mit Sprintrennen ein zweites Qualifying ein. Beim Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku wird es am Samstagvormittag eine eigene Quali für das Sprintrennen am Nachmittag geben. Das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag findet bereits am Freitag statt. Mit der Einführung solle auch das Problem gelöst werden, «dass die Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihre Position für den richtigen Grand Prix nicht zu gefährden». Bisher bestimmten die Ergebnisse des Sprintrennens die Startaufstellung des Hauptrennens. In Baku findet das erste von 6 Sprintrennen der Saison statt.