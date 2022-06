Legende: Bleibt seinem Team erhalten Pierre Gasly. Keystone/JIM WATSON

Formel 1: Gasly weiter bei AlphaTauri

Formel-1-Pilot Pierre Gasly fährt auch in der kommenden Saison für das Alpha-Tauri-Team. Der Rennstall bestätigte am Freitag die weitere Zusammenarbeit mit dem 26-jährigen Franzosen. Zuletzt war über einen Abschied von Gasly spekuliert worden, der nach starken Leistungen auf einen Platz bei einem Top-Team gehofft hatte. Weder beim Schwesterteam Red Bull noch bei Mercedes oder Ferrari ist jedoch ein Cockpit frei. Gasly fuhr in seiner Formel-1-Karriere bislang dreimal auf das Podium und eroberte 325 WM-Punkte. Nach neun von 22 Saisonläufen liegt er in der WM-Gesamtwertung auf dem elften Platz.

02:41 Video Archiv: Gasly fährt bei Red-Bull-Doppelsieg in Baku auf Platz 5 Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.