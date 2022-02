Legende: Wartet auch 2022 mit einem Sprintrennen auf Die Formel-1-Rennstrecke in São Paulo (BRA). imago images

Formel 1: Sprint-Reglement erneuert

Die Formel 1 reagiert auf die viel kritisierte Ausgestaltung der in der Saison 2021 neu eingeführten Sprintrennen und wertet diese drastisch auf. Dies gaben die Organisatoren der Königsklasse des Motorsports am Montag nach einer Sitzung in London bekannt. Mit dem überarbeiteten Punktesystem erhalten die 8 besten Piloten Punkte. Dem Sieger werden 8, dem Achtplatzierten noch 1 Punkt für das WM-Ranking gutgeschrieben. 2021 erhielten nur die ersten 3 Fahrer Punkte, was im Sprint zu einem geringen Anreiz für risikoreiche Manöver führte. Neu erhält zudem der Schnellste des Qualifyings die Pole Position für «statistische Zwecke». Die Startaufstellung für das Rennen wird aber wie in der letzten Saison im Sprintrennen bestimmt. Das Sprint-Format wird an den Grand-Prix-Wochenenden von Imola (ITA), Spielberg (AUT) und São Paulo (BRA) zum Zug kommen. Am 20. März findet in Bahrain das erste Rennen der Saison statt.