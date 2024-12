Legende: Darf über den Sieg jubeln Mitch Evans. imago images/zuma press wire

Formel E: Evans gewinnt überraschend

Die Formel E hat in São Paulo (BRA) einen verrückten Saisonstart erlebt. In einem Rennen mit acht Ausfällen und zwei Unterbrechungen ging Mitch Evans nach fast zwei Stunden als überraschender Sieger hervor. Überraschend deshalb, weil der Neuseeländer im Jaguar vom 22. und letzten Startplatz losgefahren war. Der aus der Pole Position gestartete Titelverteidiger Pascal Wehrlein schied in der Schlussphase aus, nachdem sich sein Porsche nach einem Zusammenstoss spektakulär überschlagen hatte. Im Chaos behielten Edoardo Mortara und Sébastien Buemi die Übersicht und fuhren als Fünfer respektive Achter in die WM-Punkte. Nico Müller, der auch als SRF-Motorsport-Kommentator tätig ist, schied noch in der Startrunde aus.