Legende: Kann mit dem Saisonstart zufrieden sein Pascal Wehrlein. imago images/PanoramiC

Formel E: Buemi bei Wehrlein-Sieg auf Rang 6

Pascal Wehrlein hat mit seinem 2. Sieg in Folge seine Titelambitionen in der noch jungen Formel-E-Saison unter Beweis gestellt. Der Porsche-Werksfahrer gewann am Samstag auch das 2. Rennen in Diriyah, in einem engen Zweikampf liess er erneut den Briten Jake Dennis hinter sich. Wehrlein hatte schon den WM-Lauf am Freitag an gleicher Stelle für sich entschieden. Nach 3 Saisonrennen führt der frühere Formel-1-Pilot das Klassement nun vor Dennis an. Erneut nicht aufs Podest reichte es Sébastien Buemi. Nach dem 4. Rang vom Freitag beendete der Schweizer das Rennen am Samstag auf Schlussrang 6. Edoardo Mortara fuhr auf Platz 9, Nico Müller schied aus. Das nächste Strassenrennen der Elektroserie findet am 11. Februar in Indien statt.