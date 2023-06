Legende: Deutsche Dominanz in Jakarta Nach Pascal Wehrlein am Samstag triumphierte Maximilian Günther am Sonntag. Imago/Andreas Beil

Moto E: Schweizer warten, Günther siegt

Auch der 2. Formel-E-GP in Jakarta endete mit einem deutschen Sieg. 24 Stunden nach Pascal Wehrlein triumphierte Maximilian Günther. Der von der Pole Position gestartete Günther setzte sich im 11. von 16 Saisonrennen im Maserati vor Jake Dennis (GBR/Porsche) und Mitch Evans (NZL/Jaguar) durch. Wehrlein übernahm dank Rang 6 wieder die Führung in der WM-Wertung. Nach Platz 6 am Samstag war Günthers Teamkollege Edoardo Mortara als 8. erneut für das beste Schweizer Ergebnis besorgt. Sébastien Buemi und Nico Müller belegten die Plätze 10 und 12.

Günther gewinnt 2. E-Prix in Jakarta Aus Sport-Clip vom 05.06.2023.

Superbike: Aegerter ausserhalb der Top 10

Dominique Aegerter konnte in der Superbike-WM im 2. Teil des Rennwochenendes in Misano nicht mehr an die Leistung vom Vortag anknüpfen. Nach einem Sturz im Sprintrennen verpasste der Berner auf seiner Yamaha im Hauptrennen als 11. die Top 10 knapp. Am Samstag war er Sechster geworden. In der Fahrerwertung belegt Aegerter dank den 5 gewonnenen WM-Punkten weiterhin den 7. Rang. Der spanische Titelverteidiger und Seriensieger Alvaro Bautista blieb auf seiner Ducati auch im 8. Hauptrennen dieser Saison ungeschlagen.