Legende: Jung und hungrig Der 20-jährige Isack Hadjar. Imago/PsnewZ

Formel 1: Hadjar folgt bei Racing Bulls auf Lawson

Isack Hadjar wird neuer Stammpilot beim Red-Bull-Partnerteam Racing Bulls. Der 20-jährige Franzose folgt auf Liam Lawson, der erst am Donnerstag in Max Verstappens Red-Bull-Team befördert worden war. Damit ist das letzte Cockpit in der «Königsklasse» vergeben. Hadjar belegte dieses Jahr den 2. Gesamtrang in der Formel 2. Bei den Racing Bulls bildet er zusammen mit Yuki Tsunoda das Fahrerduo. «Ich werde wohl in ein völlig neues Universum wechseln, ein viel schnelleres Auto steuern und mit den besten Piloten der Welt fahren», zeigte sich Hadjar respektvoll vor der neuen Aufgabe. «Aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und mein Bestes für das Team zu geben.»