Legende: Muss künftig auf sein Heimrennen verzichten Max Verstappen. imago images/Naushad

Formel 1: GP Niederlande nur noch bis 2026

Das Formel-1-Heimspiel von Weltmeister Max Verstappen in den Niederlanden verschwindet nach 2026 aus dem Rennkalender. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, habe man sich mit dem lokalen Veranstalter in Zandvoort nur noch auf eine Verlängerung des ursprünglich 2025 endenden Vertrags um ein weiteres Jahr geeinigt. Damit wird der Grand Prix in den Dünen noch zweimal ausgetragen.

