Legende: An seinem Mercedes werden Teile ausgewechselt Lewis Hamilton. imago images/Nordphoto

Formel 1: Hamilton startet in Monza von weiter hinten

Lewis Hamilton muss in der Startaufstellung für den GP von Italien in Monza eine Rückversetzung in Kauf nehmen. Weil am Mercedes Antriebsteile über das erlaubte Kontingent hinaus ausgetauscht werden, wird der siebenfache Weltmeister am Sonntag um mindestens zehn Plätze nach hinten gereicht. Auch Mick Schumacher wird rückversetzt: Ein Getriebewechsel an seinem Haas kostet ihn mindestens fünf Positionen.