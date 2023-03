Legende: Es ist vollbracht Ralph Boschung nach seinem Sieg in Bahrain. IMAGO Images/NurPhoto

Formel 2: Boschung gewinnt in Bahrain

Ralph Boschung hat im 96. Anlauf sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Der 25-jährige Schweizer, der in der Nachwuchsserie in seine bereits 7. Saison geht, feierte im Sprint von Bahrain einen unerwarteten Start-Ziel-Erfolg. Boschung profitierte dabei nicht zuletzt von der sogenannten Reverse-Grid-Regel, wonach die besten 10 Piloten des Qualifyings beim Sprint in umgekehrter Reihenfolge starten. Der Campos-Pilot ergatterte so die beste Ausgangsposition und brachte die Führung auch deswegen weitgehend souverän ins Ziel, weil sich die Piloten hinter ihm in harte Positionskämpfe verstrickten.