Kein Kniefall mehr in der neuen F1-Saison

Legende: 2022 Geschichte: Der Kniefall in der Formel 1. imago images

Formel 1: Kniefall-Zeremonie wird gestrichen

Die Kniefall-Zeremonie als Zeichen im Kampf gegen Rassismus wird im Vorfeld der Formel-1-Rennen ab der neuen Saison gestrichen. Anstatt mit Gesten auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen, sei es nun an der Zeit, «etwas zu tun», um die Vielfalt im Motorsport zu erhöhen, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali bei Sky Sports: «Ich denke, jetzt geht es darum, von der Geste zur Aktion zu kommen.» In den vergangenen beiden Jahren war im Ablaufprotokoll der Grand Prix ein Zeitfenster vorgesehen, das im Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung genutzt werden konnte.

Motorrad: Tschechisches Talent Gurecky tot

Tschechien trauert um das Motorrad-Nachwuchstalent Jakub Gurecky. Der erst 16-jährige Rennfahrer ist am Montag den Verletzungen erlegen, die er sich beim Aufprall gegen ein Hindernis beim Training in einer Halle in der Slowakei zugezogen hatte. Gurecky gewann 2021 den Northern Talent Cup und hatte Aussicht auf einen Start im Red Bull MotoGP Rookies Cup, einer Rennserie für aufstrebende junge Teilnehmer.