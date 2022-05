Legende: «Hallo, da bin ich wieder» Robert Kubica kehrt für das 1. Training ins Alfa-Romeo-Cockpit zurück. imago images/HochZwei

Formel 1: Kubica startet für Zhou ins Rennwochenende

Robert Kubica, der Ersatzfahrer des Formel-1-Teams Alfa Romeo, kommt zu seinem ersten Einsatz an einem Grand-Prix-Wochenende in diesem Jahr. Der Pole bestreitet am Freitag das erste Training für den GP von Spanien in Montmeló anstelle des Chinesen Guanyu Zhou. Zuletzt sass Kubica vor knapp einem Monat bei Testfahrten für den Reifenlieferanten Pirelli in Imola am Steuer des C42.