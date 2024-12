Legende: War in der zweithöchsten Klasse der Beste Gabriel Bortoleto. Reuters/Jakub Porzycki

Formel 2: Sauber-Neuling lässt aufhorchen

Der künftige Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto aus Brasilien ist der Champion in der Formel 2. Der Südamerikaner bleibt somit auf Erfolgskurs, denn im vergangenen Jahr gewann er die Formel-3-Meisterschaft. Am Sonntag beim Finale in Abu Dhabi hätte der Franzose Isack Hadjar im Red Bull dem 20-Jährigen noch den Titel streitig machen können. Doch Hadjar blieb beim Start stehen und nahm das Rennen mit einer Runde Rückstand in Angriff. Bortoleto im McLaren ging keine Risiken ein und begnügte sich mit Platz 2. Bortoleto bildet mit dem Deutschen Nico Hülkenberg das Sauber-Duo in der kommenden Formel-1-Saison.