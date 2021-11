Langstrecken-WM: Buemi wird Zweiter

Beim vorletzten Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft schaffte Sébastien Buemi in Bahrain erneut den Sprung auf das Podest. Zusammen mit seinen Kollegen Kazuki Nakajima und Brendon Hartley musste er wie bereits beim letzten Rennen in Le Mans nur seinen Toyota-Markenkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez den Vortritt lassen. Damit sicherte sich Toyota vorzeitig den Konstrukteurs-Titel – den ersten in der neuen Hypercar-Kategorie. Buemi und seinen Kollegen fehlen zum WM-Titel vor dem letzten Rennen 15 Punkte auf Conway und Co.

Langstrecken-WM: GTE-Sieg für Jani

In der Kategorie GTE Pro durfte sich ein Schweizer gar zuoberst auf das Podest begeben. Porsche-Fahrer Neel Jani sicherte sich zusammen mit dem Franzosen Français Kevin Estre den Sieg. Die beiden lieferten sich gegen ihre Porsche-Kollegen Richard Lietz und Gianmaria Bruni ein enges Rennen.