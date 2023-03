Legende: In Feierlaune Die Toyota-Fahrer mit Sébastien Buemi (rechts). imago images/PanoramiC

Langstrecken-WM: Toyota dominiert zum Auftakt

Wie im Vorjahr ist Sébastien Buemi bei den 1000 Meilen in Sebring im US-Bundesstaat Florida mit Rang 2 in die Langstrecken-Weltmeisterschaft gestartet. Bezwungen wurden der Waadtländer und seine Weltmeister-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa einzig vom anderen Toyota mit dem Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez am Steuer. Es handelte sich um den 40. Sieg von Toyota in der Langstrecken-WM. Rang 3 belegte der von der Pole Position gestartete Rückkehrer Ferrari, der erstmals nach 50 Jahren Absenz wieder in dieser Klasse antrat.