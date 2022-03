Formel 1: Rennen in Las Vegas

Die Formel 1 baut ihre Präsenz in den USA weiter aus. In der kommenden Saison ist im November auch ein Rennen in Las Vegas geplant. Der GP in der Spiel-Metropole im Bundesstaat Nevada soll nicht wie für die Formel 1 üblich am Sonntag, sondern am Samstagabend stattfinden. Teil der Strecke soll auch der «Strip», die berühmte Vergnügungsmeile, sein. Formel-1-Rennen in Las Vegas hat es zu Beginn der Achtzigerjahre auf einem auf dem Parkplatz des Hotels Caesars Palace angelegten Rundkurs schon zweimal gegeben. In diesem Jahr ist die Formel 1 zwei Mal in den USA zu Gast: Anfang Mai für die Premiere in Miami und Ende Oktober in Austin in Texas.

Formel 1: Vettel kehrt in Australien zurück

Nachdem Sebastian Vettel die ersten beiden Saisonrennen in der Formel 1 aufgrund einer Covid-Infektion verpasst hatte, kehrt er beim Grossen Preis von Australien zurück. Wie sein Rennstall Aston Martin mitteilte, sei der 34-jährige Deutsche wieder fit genug, um Rennen zu fahren. Er werde beim Grand Prix in Melbourne am 10. April gemeinsam mit dem Kanadier Lance Stroll für das englische Werksteam antreten. Nico Hülkenberg hatte Vettel vertreten und muss das Cockpit nun erwartungsgemäss wieder räumen. Für Aston Martin verlief der Saisonstart enttäuschend, Stroll und Hülkenberg konnten noch keinen WM-Punkt einfahren.