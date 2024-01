Legende: Bleibt Ferrari erhalten Charles Leclerc. Imago Images/Jakub Porzycki

Formel 1: Leclerc bleibt über 2024 hinaus bei Ferrari

Der italienische Rennstall Ferrari hat die Vertragsverlängerung mit dem Monegassen Charles Leclerc bekanntgegeben. Über die genaue Laufzeit wurde nicht informiert, der Kontrakt binde den 26-Jährigen jedoch über die nächste Saison hinaus an Ferrari. Leclerc zeigt sich darüber sehr erfreut: «Dieses Team ist meine zweite Familie.» Sein Traum bleibe es, mit Ferrari die Weltmeisterschaft zu gewinnen. In der vergangenen Saison belegte Leclerc den 5. Rang in der Fahrerwertung.