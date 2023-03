Legende: Spanier zeigt sofortige Reue Marc Marquez eilt zu Miguel Oliveira hin. Keystone/Nuno Veiga

MotoGP: Marquez wurde schon operiert

Marc Marquez hat sich bei seinem Sturz am Sonntag beim Saisonauftakt im portugiesischen Portimao einen Bruch der Basis des ersten Mittelhandknochens am Daumen zugezogen. Der 30-jährige Spanier liess sich bereits operieren. Der 6-fache MotoGP-Champion wird zumindest das 2. Saisonrennen in Argentinien verpassen. Er peilt eine Rückkehr zum USA-GP in Austin am 16. April an. Gelingt dies, erwartet ihn dort eine Strafe in Form einer doppelten Long-Lap-Penalty, denn Marquez erlitt die Verletzung nach einer Kollision, die er verschuldet hatte.