Legende: Nicht zu stoppen Marc Marquez IMAGO / PsnewZ

MotoGP: Perfekter Tag für Marc Marquez

Marc Marquez hat seinen perfekten Saisonstart auch in Argentinien fortgesetzt. Der Spanier holte sich erst die Pole Position für den GP vom Sonntag, dann siegte er im Sprint. Damit triumphierte er im dritten Rennen zum dritten Mal. Hinter ihm wurde sein Bruder Alex Marquez Zweiter – wie bereits beim Saisonauftakt in Thailand. Der Italiener Francesco Bagnaia komplettierte das Podest. Den GP von Argentinien gibt's am Sonntag ab 18:50 Uhr live im SRF-Stream zu sehen.

Resultate