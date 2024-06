Per E-Mail teilen

Legende: Will nächste Saison im Werksteam jubeln Marc Marquez. KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA

MotoGP: Marquez wird Teamkollege von Bagnaia

Marc Marquez steigt in der kommenden Saison bei der italienischen Marke Ducati zum Werkfahrer auf. Der achtfache Weltmeister wird Teamkollege des zweifachen Champions Francesco Bagnaia. Auf die laufende WM hin hatte Marquez nach elf Jahren als Fahrer des japanischen Herstellers Honda in die Equipe Gresini gewechselt, ein Team, das Ducati mit letztjährigen Motorrad-Modellen beliefert. Dank dem Wechsel in den offiziellen Rennstall verbessern sich Marquez' sportliche Perspektiven selbstredend signifikant. Im Werkteam von Ducati ersetzt Marquez Bagnaias italienischen Landsmann Enea Bastianini.